Endless Love episodio chiave negli spoiler fino all’11 gennaio: per Nihan cambia tutto

Nelle prossime puntate il pubblico di Endless Love assisterà a una vera e propria svolta che cambierà il destino di Nihan. Ecco cosa succederà.

Si avvicina la resa dei conti in Endless Love. La dizi turca tornerà a fare compagnia al suo affezionato pubblico a partire dal 7 gennaio, ma solo in daytime. Per il ritorno in prima serata della soap con Kemal e Nihan bisognerà attendere. Nel frattempo le anticipazioni dei prossimi episodi fino all’11 gennaio hanno come protagonista proprio Nihan.

Nelle puntate precedenti di Endless Love trasmesse su Canale 5 gli spettatori hanno assistito all’annientamento della famiglia Kozcuoglu: Galip è finito in prigione a causa dei reati crimini commessi con lo smaltimento illegale di rifiuti tossici, mentre Asu è stata condannata per aver commissionato l’assassinio di Ozan.

Solo facendosi rinchiudere in manicomio Aus ha evitato il carcere. Ma non ha smesso di tramare insieme a Emir alle spalle di Kemal, che Nihan ha continuato a vedere in segreto non senza subire ricatti da parte del marito. Stando alle anticipazioni, per Nihan cambierà tutto nelle puntate fino al prossimo 11 gennaio.

Endless Love, spoiler fino all’11 gennaio: cambia tutto per Nihan

I nuovi episodi di Endless Love in onda tra lunedì 7 e sabato 11 gennaio si annunciano ricchi di colpi di scena. Per Nihan le cose cambieranno radicalmente quando riuscirà a ottenere il divorzio da Emir dopo anni passati a subire angherie. Kozcuoglu fingerà di essere amareggiato e dispiaciuto. Ma non sarà che l’ennesima recita del “villain” di Endless Love.

In realtà Emir continuerà a covare propositi di vendetta per togliere di mezzo Kemal. All’oscuro delle trame dell’ex marito, Nihan progetterà il suo futuro insieme all’uomo che ama, ma gli impegni di Kemal faranno sfumare i programmi della donna. Intanto Nihan riceverà messaggi minatori che la porteranno in un posto misterioso dove troverà Kemal ad attenderla.

Il giovane ingegnere sarà lì con una sorpresa per lei: la proposta di matrimonio. Inutile dire che Nihan accetterà e la coppia deciderà di celebrare quanto prima le nozze cominciando subito i preparativi per la cerimonia. Nel frattempo Zeynep farà visita in carcere al fratello Tarik, nella prigione dove è stato rinchiuso anche Galip.

La giovane andrà da Tarik con un unico obiettivo: ottenere la sua benedizione per la storia con Emir. La più giovane dei Soydere è intimamente convinta che dopo la nascita del piccolo Poyraz Emir cambierà e accantonerà ogni desiderio di rivalsa nei confronti di Kemal. Anche lei ignora che in realtà Kozcuoglu è impegnato a tramare contro il fratello.