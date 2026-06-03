Emma Marrone (ancora una volta) vittima di bodyshaming: “Mettiti a dieta”. La replica

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Emma Marrone ancora una volta vittima di bodyshaming. L’artista salentina è stata insultata per il suo aspetto fisico dopo che un video è diventato virale sui social. Il filmato la ritrae sul palco del Power Hits Estate 2026 a Roma: la cantante si esibisce con il brano di successo ‘L’amore non mi basta’ con addosso un mini abito nero che ha scatenato un dibattito su X.

Tra i commenti al veleno, Emma ha replicato a un utente che ha scritto “Mettersi a dieta no?”. Una provocazione, a cui la cantante ha risposto a tono: “Sì Anna, mandami la tua! Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell’ossessione che hai per il mio corpo”.

L’utente ha così controreplicato: “Oddio se non accetti nemmeno un’osservazione innocente, non stai messa bene!”. Per concludere Emma ha aggiunto: “Non c’è niente di innocente nel criticare la gente sui social”.

Un tema, quello del bodyshaming, molto caro all’artista salentina che, proprio recentemente, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha commentato il suo rapporto con il corpo e la pressione estetica: “Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato”, ha detto. La cantante, inoltre, ha ripercorso la malattia affrontata da giovanissima, le recidive, l’intervento che ha trasformato – e continua a trasformare – il suo corpo e il modo in cui percepisce sé stessa: “Questo è il mio corpo: funziona, mi permette di essere viva, e a me basta”.

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