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Ematologo Corradini, ‘LabNet valore evidente, ora sostegno istituzioni e finanziamenti’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Il valore di LabNet è indubbio: sono vent’anni di lavoro al servizio dei pazienti e di una diagnostica sofisticata che prima non esisteva”. Così Paolo Corradini, professore di Ematologia all’università Statale di Milano, intervenendo all’iniziativa ’20 anni di LabNet – Attività, risultati e prospettive di sviluppo’ al ministero della Salute. 

Secondo Corradini, il contributo della rete è ormai evidente nei risultati raggiunti in 2 decenni di attività: “Il lavoro svolto dagli ematologi è sotto gli occhi di tutti”, ha sottolineato, riferendosi allo sviluppo di strumenti diagnostici avanzati che hanno migliorato la qualità delle cure e il monitoraggio delle malattie ematologiche. 

Più complesso, invece, secondo l’ematologo, il tema del riconoscimento istituzionale e della sostenibilità economica della rete. “Il punto oggi – ha spiegato – è ottenere finanziamenti che permettano di garantire questa attività a tutti i pazienti sul territorio nazionale”. Corradini ha ricordato che la “parte tecnica e organizzativa per gli studi biologici è già stata costruita. Abbiamo sviluppato l’infrastruttura scientifica e diagnostica necessaria, ma la fase realizzativa dipende dalle decisioni politiche e istituzionali”. Un percorso che coinvolge il ministero della Salute e le Regioni, responsabili della gestione dei sistemi sanitari regionali. “Esiste una sensibilità politica trasversale verso questi temi – ha evidenziato – però manca sempre l’ultimo miglio operativo. C’è attenzione, ma i tempi di attuazione risultano più lenti di quanto noi desidereremmo”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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