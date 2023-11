Elon Musk oggi in Israele, incontro con Netanyahu e Herzog

(Adnkronos) – Elon Musk oggi in Israele. Il magnate di 'X' e Tesla vedrà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. "E' ''necessario agire per combattere il crescente antisemitismo online'', dirà il presidente israeliano a Musk secondo quanto rende noto l'ufficio di Herzog, spiegando che i due si incontreranno a Gerusalemme. Il miliardario canadese-americano ha annunciato nei giorni scorsi che la sua azienda invierà tutto il denaro ricavato dalla pubblicità e dagli abbonamenti associati alla guerra a Gaza agli ospedali in Israele e alla Croce Rossa e Mezzaluna Rossa a Gaza. Musk è stato criticato negli ultimi giorni per aver elogiato un post contenente retorica antisemita, attirandosi anche un rimprovero da parte della Casa Bianca. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

