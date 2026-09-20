Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Elezioni Germania, exit poll: AfD avanti in Meclemburgo e Die Linke a Berlino. Cdu crolla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – AfD al 37%, Spd al 35,5% e crollo della Cdu al 5,5%. Sono gli exit poll, dopo la chiusura dei seggi alle 18, relativi alle elezioni nel Land del Meclemburgo in Germania oggi, domenica 20 settembre. A Berlino, invece, comanda la sinistra: Die Linke al 24,5%, l’AfD è il terzo partito nella capitale. 

Nelle elezioni in Meclemburgo, si profila il testa a testa AfD-Spd secondo gli exit poll Ard pubblicati da Der Spiegel. Alle spalle dell’estrema destra e dei socialdemocratici, il vuoto. La Linke si attesterebbe al 7,5% dei voti davanti alla disastrosa Cdu. I Verdi sarebbero al 5% così come il partito di Sahra Wagenknecht (Bsw). 

A Berlino, la sinistra arriva al 24,5%. La Cdu raccoglie il 20% dei voti, AfD al 16%, i Verdi al 15%, la Spd al 12, Bsw al 5%. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Usa, sparatoria in casa con 7 bambini nel Minnesota: 4 morti

19 Febbraio 2024

Pechino Express, è tempo di semifinale: chi otterrà il pass per l’ultima tappa?

7 Maggio 2026

Trump, il messaggio all’Iran con il coniglio pasquale: “Non siete più così forti”

7 Aprile 2026

Da Cervinia a Le Breuil, anzi no: monta la protesta, si cerca soluzione

30 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno