Elezioni Germania, exit poll: AfD avanti in Meclemburgo e Die Linke a Berlino. Cdu crolla

(Adnkronos) – AfD al 37%, Spd al 35,5% e crollo della Cdu al 5,5%. Sono gli exit poll, dopo la chiusura dei seggi alle 18, relativi alle elezioni nel Land del Meclemburgo in Germania oggi, domenica 20 settembre. A Berlino, invece, comanda la sinistra: Die Linke al 24,5%, l’AfD è il terzo partito nella capitale.

Nelle elezioni in Meclemburgo, si profila il testa a testa AfD-Spd secondo gli exit poll Ard pubblicati da Der Spiegel. Alle spalle dell’estrema destra e dei socialdemocratici, il vuoto. La Linke si attesterebbe al 7,5% dei voti davanti alla disastrosa Cdu. I Verdi sarebbero al 5% così come il partito di Sahra Wagenknecht (Bsw).

A Berlino, la sinistra arriva al 24,5%. La Cdu raccoglie il 20% dei voti, AfD al 16%, i Verdi al 15%, la Spd al 12, Bsw al 5%.

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