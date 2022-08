Elezioni, Europa Verde-Sinistra Italiana: “I nostri candidati sono espressione del territorio”

Come Alleanza Verdi-Sinistra Italiana siamo lieti di rappresentare l’eccezione sul territorio. Le nostre candidate e i nostri candidati alla Camera sono espressione della politica e della società civile che sulla provincia di Latina e di Frosinone opera da anni.

La capolista Federica di Sarcina è di Gaeta, Sara Cinquegranelli di San Felice Circeo, Sergio Ulgiati di Latina e Francesco Raffa di Frosinone.

Il taglio dei parlamentari ha ulteriormente ridotto la vicinanza degli eletti al territorio.

Come se non bastasse, apprendiamo dalle liste elettorali che nella nostra Provincia tanti partiti hanno preferito dare spazio a personalità di rilievo regionale o nazionale, impedendo a rappresentanti del nostro territorio di essere in posizioni realmente eleggibili e di conseguenza diminuendo ancora di più la possibilità per il nostro territorio di essere rappresentato in Parlamento.

Valore delle persone, rappresentanza territoriale e coerenza con il programma. Questi i criteri utilizzati da noi per la composizione della lista per il collegio plurinominale per la Camera dei Deputati nelle Province di Latina e Frosinone.

Più di qualche osservatore sta sottolineando che i tanti sondaggi in circolazione non tengono conto della capacità di attrazione dei candidati e potrebbero essere stravolti in una direzione che andrà a premiare, come ci auguriamo, le scelte come la nostra: candidate e candidati espressione delle sezioni locali, con dei percorsi di impegno politico e civico coerenti con la visione ambientalista e progressista che vogliamo per il nostro Paese e con curriculum fatti di competenze diverse e complementari, che saranno messe in comune e al servizio del nostro territorio.

