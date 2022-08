Elezioni del 25 Settembre

Le Elezioni del 25 Settembre potrebbero portare ventate di novità nel panorama politico italiano insieme a redde rationem per altre situazioni in bilico.

Le Elezioni del 25 Settembre allora saranno annunciatrici di novità e di saluti senza tanti rimpianti. In Francia già si è appurato come l’astensionismo sia in crescita esponenziale. La maggior parte dei cittadini mostra maggiormente nel tempo una propensione a perdere fiducia verso una classe politica che si allontana sempre più dalle reali esigenze della popolazione.

Corsi e Ricorsi Storici

Giovanbattista VICO già aveva svelato questa caratteristica storica. La caduta dell’Impero Romano d’Occidente, le Rivoluzioni (Inglese, Americana, Francese, Russa) e tutte le Rivolte Popolari sono nate sempre dalle stesse cause. Esaminandole ci accorgeremo che sono sempre più presenti e quindi preoccupanti. Le difficoltà economiche del ceto medio-basso. Le malattie pandemiche ed endemiche che impediscono ed intralciano il commercio, il libero mercato, gli scambi commerciali. Le guerre, portano sempre morti, ma anche sciagure sia nell’economia, sia nel commercio. Soprattutto la sfiducia diffusa in una classe politica che si allontana sempre di più dalle esigenze reali degli elettori. Il Mercato Globale che doveva essere foriero di un futuro facile ed alla portata di tutti sta iniziando a mostrare i suoi innumerevoli punti deboli. Un semplice “click” ha dimostrato che non basta per permettere l’invio di cereali da un paese in guerra. Identica cosa per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico sempre più necessario e difficile da reperire. Tutti i prezzi sono in costante aumento: parte per necessità e parte per speculazione. In questo scenario sempre più ansiogeno si ricorre al voto non più per il “migliore” ma per il “men peggiore”. Tutto ciò invita a riflettere se non sia anzi un atto di opposizione pacifica l’astenersi da questo carrozzone elettorale da votante e per i più coerenti magari solo da candidato.

Tra le sorprese di importanti politici anche l’abbandono in Campania di persone della caratura dell’ Europarlamentare Alfonso ANDRIA, la rinuncia alla candidatura dell’uscente Federico CONTE, le critiche di Simone VALIANTE.

Il Voto Diritto e Dovere

Sono stati presentati 101 simboli per le prossime elezioni tra cui “Italiani con Draghi Rinascimento”. Il Ministero dell’Interno in una prima valutazione ne ha scartati 31 considerandone validi per il momento solo 70.

Indubbiamente il Voto rappresenta un Diritto ed un Dovere ed è compito della politica stessa di ispirare fiducia negli elettori in un’ottica che li spinga ad esercitare queste prerogative con il giusto senso civico.

Sono stati necessari secoli per giungere al suffragio universale. Cerchiamo di tener stretto questo diritto che è anche un civico dovere, prima che diventi un lontano bel ricordo.

C’è un’azione peggiore che quella di togliere il diritto di voto al cittadino,

e consiste nel togliergli la voglia di votare.

(La frase finale è di Robert SABATIER)



