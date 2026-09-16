Edificio crolla nella notte a Gaza, almeno 11 morti: “50 bambini tra le 100 persone intrappolate, stavano dormendo”

(Adnkronos) – Sono 11 le persone senza vita recuperate finora dalle macerie dell’edificio crollato a Gaza City. Almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto l’edificio, fra queste ci sono almeno 50﻿ bambini, secondo quanto riferito ad al Jazeera dalla Protezione civile della Striscia.

I soccorritori sono riusciti a estrarre vive dalle macerie 12 persone. L’edificio, che era stato colpito durante la guerra, è crollato intorno all’una di notte, mentre le persone all’interno dormivano.

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