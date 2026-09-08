Edge Cloud Computing nelle reti di telecomunicazioni, sperimentazioni di Roma Tor Vergata a AEIT 2026

(Adnkronos) – Da oltre 100 anni un punto di incontro di ingegneri. Nel 2026 a Roma, presso la sede della Sapienza in via Eudossiana 18, si svolge dall’8 al 10 settembre la 118ma edizione della International Annual Conference di AEIT Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni. AEIT2026 è un forum internazionale dedicato alla diffusione di nuove idee, ricerche e lavori in corso nei settori dell’integrazione delle energie rinnovabili, della generazione, trasmissione e distribuzione di energia, dei sistemi di alimentazione, dell’elettronica di potenza, dell’automazione e delle applicazioni ICT. Secondo gli organizzatori gli obiettivi della conferenza sono la ricerca e il coinvolgimento professionale tra industria e mondo accademico per il progresso della scienza, della tecnologia e della Formazione professionale.

Il giorno 9 alle ore 11 presso la Sala del Chiostro nel panel dedicato alle Telecomunicazioni, ci sarà l’appuntamento dedicato all’Edge Cloud Computing. L’incontro è l’occasione per presentare le sperimentazioni promosse dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con le Università Sapienza e Roma Tor Vergata, nonché i progetti dagli stessi atenei aggiudicati nell’ambito dell’iniziativa Edge Cloud Computing.

Chairman Alessandro Vizzarri ricercatore del dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” dell’università di Roma Tor Vergata, la giornata si focalizza sulle attività del DTD nell’ambito dell’intelligenza distribuita ed Edge Cloud Computing, così come quelle dei progetti E-CLONET e InDRA, risultati vincitori dell’avviso pubblico. Partecipano all’evento in apertura prof Armando Calabrese, direttore dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “M. Lucertini”, Università di Roma Tor Vergata; Francesco Sbordone, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un intervento su La prospettiva del Dipartimento per la trasformazione digitale sull’intelligenza distribuita; Ing. Gianfranco Ciccarella, consulente ICT, che si focalizzerà sugli aspetti tecnici dell’Edge Cloud Computing; prof Franco Mazzenga, referente Progetto E-CLONET del dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “M. Lucertini, Università di Roma Tor Vergata e prof Alessandro Vizzarri che definiranno gli aspetti tecnici e le attività in corsodel progetto E-CLONET; – Ing. Gianluca Pepe per Sapienza Università di Roma che riferirà del progetto InDRA.

ECLONET L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con i propri partner, è impegnata nella sperimentazione di ECLONET, che prevede la realizzazione di un field trial su una piattaforma di Edge Cloud Computing installata presso nodi di accesso della rete fissa, al fine di valutarne prestazioni e benefici in un contesto operativo reale rispetto all’installazione tradizionale nei livelli centrali della rete (Metro o Core). InDRA Sapienza Università di Roma, in collaborazione con i partner industriali, sta realizzando il progetto InDRA (Intelligenza Distribuita per Reti Avanzate), finalizzato a dimostrare, in contesti operativi reali, il valore dell’Edge Cloud Computing applicato ai servizi avanzati di mobilità intelligente e di gestione urbana.

Per ciascuno dei progetti, che presentano nella giornata le attività delle sperimentazioni in corso ed i primi risultati ottenuti, un finanziamento di 1 milione di euro. L’obiettivo finale è fare in modo che i servizi legati alle reti di accesso degli operatori di telecomunicazione, alla mobilità e alle infrastrutture urbane diventino smart grazie all’intelligenza artificiale posta al servizio del cittadino e dell’impresa e sempre più prossime agli utenti. L’ECC e il paradigma dell’Edge Continuum sono alla base delle future reti intelligenti e resilienti caratterizzate da tecniche evolute di AI/ML e capacità avanzate che combinano sensing, cognition e prediction.

Le sperimentazioni di Edge Cloud Computing presentate nel corso dell’evento sono finanziate dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in linea con la Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga 2023-2026, attraverso partenariati guidati da università e centri di ricerca, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi digitali e abilitare applicazioni innovative.

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