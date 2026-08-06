Eddie Brock, lo sfogo ripensando a Sanremo: “Io ultimo perché c’è gente che fa più marchette di me”

(Adnkronos) – A cinque mesi dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, Eddie Brock torna a parlare dell’esperienza vissuta e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il cantautore romano, al debutto tra i Big nell’ultima edizione della kermesse, si è classificato al 30esimo e ultimo posto con il brano ‘Avvoltoi’.

Ospite del Festival Bacco di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, Brock si è soffermato sulla sua partecipazione alla kermesse lanciando qualche frecciatina ai colleghi. “Io quest’anno, come penso voi sappiate, ho fatto un contest, una gara in un teatro ligure che si chiama Sanremo e devo dirvi che è stato stressante. Sono stati sette giorni abbastanza folli. Poi la cosa che mi ha più sorpreso di questi momenti liguri è che sette giorni prima del Festival eravamo tutti amici, poi… poi nessuno era più amico mio. Com’è possibile? È normale secondo voi?”, ha dichiarato dal palco.

L’artista ha parlato del motivo che l’ha spinto a scrivere il brano presentato al Festival: “Quando non sei nessuno sono tutti amici tuoi. Quando fai qualcosa sono inizialmente amici tuoi, però appena sei poco più di loro sei cattivo, capito? A me non è che mi sia piaciuto molto quel periodo. E quindi cosa ho fatto? Ho scritto questa canzone per tutte le persone che ti girano intorno nel momento di fragilità e che approfittano delle debolezze altrui e l’ho portata al Festival di Sanremo”.

E in conclusione, una battuta amara sul risultato ottenuto in classifica rispetto a quello dei colleghi: “Ovviamente è arrivata ultima perché ci sono state persone che hanno fatto più marchette di me. Sono cose che capitano”.

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