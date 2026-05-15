Bancali usati e nuovi
ads

Ecopalletsnet S.r.l.

CENTRI RACCOLTA E GESTIONE PALLETS

Foto di Marco De Angelis Marco De Angelis15 Maggio 2026
1 minuto di lettura

PROMO  A PARTIRE DA 2,50 CAD.
CONTATTATECI AL FINE DI FORMULARVI LA MIGLIOR OFFERTA IN BASE AI QUANTITATIVI E LA DISTANZA
VI PROPONIAMO  PALLET IN PLASTICA  MIS. 600 L x 800 P  CON PORTATA 600 KG
VI PROPONIAMO  PALLET IN PLASTICA  MIS. 800 L x 1200 P  CON PORTATA 1200-1300 KG
VI PROPONIAMO ROLL CONTAINER  E PARIETALI IDEALI PER OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE, SPEDIZIONE E STOCCAGGIO
CONTATTATECI AL FINE DI FORMULARVI LA MIGLIOR OFFERTA IN BASE AI QUANTITATIVI E LA DISTANZA AL  NUMERO 0698988371 (ORARIO UFFICIO 8.30-17.00)

DOVE SIAMO.

Via Taglio delle Cinque Miglia, 3, 00048 Nettuno RM
Tel. +39.06 98988371
Tel +39 06 98888372
Tel +39 06 9194145
e-mail: info@ecopalletsnet.it

Sito web: https://ecopalletsnet.it/

E ANCHE!

Sito web:
https://pallexnet.it/

Sede legale

via Antonio Fradeletto 29/B 30173 Mestre VE

Sede Amministrativa e Commerciale

via Bottenigo 82 30175 Marghera VE  041 0992485

Deposito Marghera

via Bottenigo 82 30175 Marghera VE  041926352 / +39348 0839252
 info@pallexnet.it

Deposito Pove del Grappa

via Europa 30 36020 Pove del Grappa VI  0424550195 / 3480849726

Deposito Forlì

via Balzella 115 47122 Forlì FC  0543092634 / 3480849726

Foto di Marco De Angelis Marco De Angelis15 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Foto di Marco De Angelis

Marco De Angelis

Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno