Eco Sport Day 2026, boom di presenze ad Aprilia per l’evento che unisce sport, ambiente e territorio (FOTO)

Si è conclusa con grande entusiasmo l’edizione 2026 dell’“Eco Sport Day”, la manifestazione che ha unito sport, sostenibilità ambientale e partecipazione collettiva in una giornata all’insegna dell’energia positiva, del benessere e della condivisione.

Oltre 2.000 persone hanno preso parte all’evento, confermando il crescente interesse verso un format capace di coinvolgere famiglie, giovani, scuole, associazioni sportive e appassionati di tutte le età.

Ben dieci le discipline sportive protagoniste della giornata: calcio, rugby, pallavolo, catch’n serve ball, basket, bike, atletica, kickboxing, danza e zumba, grazie alla partecipazione attiva di oltre 30 associazioni sportive e realtà del territorio che hanno animato gli spazi dell’evento con dimostrazioni, prove pratiche e momenti di aggregazione.

Grande successo anche per il percorso “Rida Crazy”, che ha coinvolto grandi e piccoli in un’esperienza divertente e dinamica pensata per tutte le età.

Ospiti d’eccezione tre grandi nomi dello sport italiano: Simone Perrotta, Francesca Lollobrigida e Filippo Lanza, che hanno condiviso esperienze, valori e testimonianze legate allo sport come strumento di crescita personale e sociale.

Grande partecipazione anche per l’intervento del professor Vincenzo Schettini, ospite speciale della manifestazione, capace di coinvolgere il pubblico con il suo stile comunicativo diretto e appassionato.

Importante anche il contributo del mondo dell’ambiente e dell’energia, con la presenza di autorevoli relatori come Chicco Testa, Jacopo Giliberto, Monica Tommasi, Francesco Fonderico e Piero Sirini, che hanno affrontato temi centrali come economia circolare, sostenibilità e transizione energetica. A moderare il talk la giornalista Francesca Cenci.

Non sono mancati laboratori, musica e intrattenimento. Sul palco si sono esibiti i Galileo con le cover dei Queen, mentre l’animazione di Giangi ha accompagnato il pubblico durante tutta la giornata, insieme agli spazi dedicati al food e alla convivialità.

“L’Eco Sport Day si conferma un appuntamento capace di mettere insieme sport, educazione ambientale e partecipazione sociale. Vedere migliaia di persone condividere valori positivi e momenti di aggregazione è motivo di grande orgoglio”, dichiarano soddisfatti gli organizzatori, già al lavoro per la terza edizione della manifestazione.

Una giornata che ha dimostrato ancora una volta come sport e sostenibilità possano rappresentare insieme un potente motore di inclusione, consapevolezza e futuro.