Eccellenza girone A: Nettuno-Quarto Municipio 2-2

Un Nettuno sfortunato trova il pari in casa contro il Quarto Municipio. La squadra allenata da Neroni, alla prima presenza stagionale alla guida della prima squadra, ha imposto sin da subito il proprio gioco non riuscendo a concretizzare le tante azioni create. Il Nettuno passa subito in vantaggio al 2′ con Sbordone, bravo ad accentrarsi e a liberare il destro per l’1-0.

La risposta del Quarto Municipio arriva con Di Rollo, con Alfieri che in due tempi blocca in sicurezza. Al 12′ ci prova Mortaroli dalla distanza con la conclusione che termina a lato. Al 15′ l’occasione per il Nettuno di raddoppiare con la conclusione di Cavallin prima e di Caronti poi respinte dalla retroguardia di Lo Monaco. Al 18′ gli ospiti trovano l’1-1 con Tofa, bravo a metterla in mezzo per Di Rollo che da due passi non sbaglia. Al 27′ è ancora pericoloso il Quarto Municipio con Mortaroli ma Alfieri in spaccata si immola e tiene il risultato in parità. Al 38′ Sbordone, servito da Caronti, si accentra provando il tiro a giro di poco alto sopra la traversa. Al 39′ su una ripartenza ospite è ancora Alfieri a negare la gioia del gol ai biancorossi, stavolta intervenendo su Tofa. Nel secondo tempo al 47′ passa subito in vantaggio il Quarto Municipio con Consalvi che, grazie a una deviazione, trova l’1-2 con un tiro dalla distanza. Cinque minuti dopo il pareggio dei padroni di casa con Sbordone sugli sviluppi di un corner bravo a cercare la conclusione favorendo poi il colpo decisivo di D’Auria che sul secondo palo ribadisce in rete. Al 60′ ci prova Ronci ma il traversone per Sbordone è deviato in corner. Al 72′ è ancora un intervento di Alfieri a salvare il Nettuno con l’estremo difensore bravo a opporsi sul tiro di Giordano. All’84’ Sbordone prova la conclusione toccando Luciani che devia in corner. L’ultima azione del match all’88’ porta ancora la firma di Mortaroli che in contropiede non riesce a sorprendere un attento Alfieri.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet