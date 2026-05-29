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Ebola, ministero Salute: “Nessun caso in Italia”. In arrivo ordinanza e circolare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Non abbiamo nessun caso di Ebola in Italia, nessun contagiato, non c’è una pandemia. C’è il riflesso inconscio del Covid ma non siamo in quella situazione. Il ministero della Salute ha attivato una sorveglianza scientifica e non facciamo sconti alla sicurezza dei cittadini. Sul sito del ministero ci sono le domande e le risposte per i cittadini, la disinformazione è la cosa peggiore che ci può essere ora ma noi seguiamo le procedure senza allarme e usando i protocolli. Stiamo lavorando a due documenti che tutelano i cittadini, arriveranno una circolare e una ordinanza – che non innalzano il livello di paura – ma tutelano i cittadini – per dare le indicazioni della valutazione del rischio agli operatori sanitari e alle regioni per sapere cosa fare di fronte ad un caso probabile, sospetto o possibile”. Così Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del ministero della Salute, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai1.  

 

Sta bene, non ha sintomi e sta riposando, la dottoressa rientrata questa notte dalla Repubblica democratica del Congo in Italia e trasferita all’Inmi Spallanzani di Roma in biocontenimento effettuato e completato in sicurezza con Usmaf e Cri all’arrivo, apprende intanto l’Adnkronos Salute. La dottoressa di Medici senza frontiere, visitando e soprattutto operando pazienti in Rdc, era venuta in contatto con persone risultate casi sospetti di Ebola. Questo ha portato alla scelta del rientro precauzionale in Italia. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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