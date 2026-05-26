Easyjet, Antitrust avvia istruttoria per pratica commerciale scorretta

(Adnkronos) – L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di easyJet Airline Company Limited per una pratica commerciale scorretta. La società, sottolinea l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, “avrebbe strutturato – sul proprio sito internet https://www.easyjet.com/ite sulla propria app – la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli e/o attrezzatura sportiva, per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l’acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato”.

Il consumatore, rileva l’Authority, “sarebbe così indotto in errore sull’effettivo prezzo del sevizio per ciascuna tratta di viaggio e, nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte, dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da easyJet, interrompendo la procedura di prenotazione online (tramite sito o app)”.

Secondo l’Autorità, questa condotta “potrebbe costituire una pratica commerciale ingannevole e aggressiva, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo”. L’avvio dell’istruttoria “segue una moral suasion alla quale easyJet non si è conformata”, sottolinea l’Antitrust.

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