EA Sports FC Mobile 27: nuove modalità e più controllo

(Adnkronos) – EA Sports FC Mobile entra in una nuova stagione con l’aggiornamento numero 27, disponibile da oggi per il download su App Store e Google Play. La release introduce nuove modalità di gioco, un rinnovamento grafico e diverse modifiche al gameplay pensate per offrire ai giocatori maggiore controllo sulla gestione della squadra e sull’andamento delle partite.

Tra le principali novità figura il Guanto di sfida, una modalità PvE inedita che richiede ai giocatori di superare una serie di incontri sfruttando l’intera profondità del proprio roster. Limiti sull’aspetto dei calciatori impiegabili e obiettivi specifici per ogni sfida spingono verso una rotazione più ampia della rosa, obbligando a scelte strategiche partita per partita.

Accanto a questa modalità debuttano i Piani di gioco, uno strumento che consente di predisporre fino a quattro combinazioni di formazione e cinque diverse mentalità tattiche, dalla ultra difensiva alla ultra offensiva. Nelle partite che supportano la funzione, i giocatori potranno passare da un piano all’altro anche a incontro in corso, adattando l’approccio in base a come si sviluppa l’azione.

L’aggiornamento porta inoltre due nuovi stili di gioco, il Passaggio incisivo e le Palle inattive, che ampliano rispettivamente le opzioni nei filtranti rasoterra e nella precisione dei calci piazzati per i calciatori con le caratteristiche adeguate. A completare il pacchetto, un restyling dell’interfaccia coinvolge HUD, schermate di caricamento e indicatori in campo, con l’obiettivo di rendere più moderna la presentazione delle partite.

Il lancio della stagione 27 coincide con l’inizio dell’evento per l’anniversario di FC Mobile, una celebrazione della durata di un mese che ripropone alcune delle funzionalità più apprezzate dell’ultimo anno, tra cui i potenziamenti dei Team of the Year, le combinazioni di tag dei Team of the Season e lo stadio Santiago Bernabéu. Attraverso dieci capitoli, i giocatori potranno ripercorrere eventi già visti nel gioco, costruire le proprie formazioni e accumulare ricompense.

Il calendario di EA Sports FC Mobile prevede inoltre, per il 10 ottobre, la diretta della sfida di MLS tra Vancouver Whitecaps FC e Los Angeles FC, trasmessa attraverso il portale FCM TV integrato nel gioco nell’ambito della collaborazione tra EA Sports FC, Major League Soccer e Apple TV; chi seguirà l’incontro riceverà valuta di gioco. L’aggiornamento arriva mentre la community del franchise guarda già al debutto di EA Sports FC 27, in uscita il 25 settembre e già accessibile in anteprima a chi ha acquistato l’Ultimate Edition.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)