EA Sports FC 24, stelle del futuro e icone del calcio: le prime squadre dell’anno

(Adnkronos) – EA Sports FC 24 ha annunciato il debutto delle sue prime "Stelle del Futuro", una selezione di giovani calciatori di talento provenienti da ogni angolo del pianeta. Questi giocatori, tutti al di sotto dei 23 anni, sono stati scelti per le loro prestazioni in campo, dimostrando di possedere le qualità necessarie per diventare icone del calcio a livello mondiale. La prima squadra delle Stelle del Futuro include talenti come Trinity Rodman del Washington Spirit, Jeremy Doku del Manchester City e Lauren James del Chelsea FC, tra gli altri. Quest'anno, il programma non solo mette in luce i nuovi talenti destinati a raggiungere i vertici del calcio, ma rende anche omaggio alle leggende passate del gioco attraverso la squadra inaugurale di Icon Stelle del Futuro, che include leggende come Steven Gerrard, Clarence Seedorf e Robert Carlos. A partire da oggi, i giocatori di FC 24 hanno l'opportunità di arricchire le proprie squadre con queste giovani superstar. Gli oggetti giocatore delle Stelle del Futuro possono ricevere un aumento di valutazione, riflettendo il potenziale dei giocatori di diventare le future stelle del calcio. Trinity Rodman, attaccante del Washington Spirit e una delle nuove Stelle del Futuro, ha espresso il suo entusiasmo e la sua gratitudine per il riconoscimento: "Sono incredibilmente emozionata e fortunata di essere stata nominata Stella del Futuro in questo gioco iconico con cui sono cresciuta. Sono onorata che EA Sports FC abbia riconosciuto il mio impegno e le mie performance fino ad oggi, e che lo stia riflettendo all’interno del gioco". L’elenco completo della prima squadra delle Stelle del Futuro di EA Sports FC 24 include: La prima squadra di Icon Stelle del Futuro di EA Sports FC 24 comprende: —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...