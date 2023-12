È morto l’ex presidente della Commissione Ue Jacques Delors, aveva 98 anni

(Adnkronos) – E' morto all'età di 98 anni Jacques Delors, l'ex presidente della Commissione Europea tra il 1985 e il 1995 ed ex ministro dell'Economia francese tra il 1981 e il 1984. Lo riferiscono i media francesi. "L’Europa moderna sta oggi perdendo il suo padre fondatore", afferma Enrico Letta. "Tristezza e lacrime. Silenzio e rispetto – prosegue l'ex leader Dem – per la forza della sua autorità morale. L'impegno totale per continuare la sua lotta per l'integrazione europea". Esprime "profondo cordoglio per la notizia della scomparsa di Jacques Delors" anche il leader di Azione, Carlo Calenda. "Ci lascia un grande europeo, in un tempo in cui l’Europa avrebbe molto bisogno di figure come la sua", afferma Calenda. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

