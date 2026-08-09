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E’ morto Don Nelson, il coach da record aveva 86 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Don Nelson, il secondo coach più vincente nella storia Nba, è morto oggi, 9 agosto, all’età di 86 anni. Il decesso è stato annunciato dalla famiglia dell’allenatore. In 31 stagioni da coach Nba con Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks e Dallas Mavericks, Nelson ha ottenuto un record di 1335 vittorie e 1063 sconfitte nella regular season. Solo Gregg Popovich, storico coach dei San Antonio Spurs, ha conquistato più successi. Nelson ha allenato in 18 edizioni dei playoff, con un bilancio complessivo di 75 vittorie e 91 sconfitte. Da giocatore, ha vinto 5 titoli in 11 stagioni con i Boston Celtics, che nel 1978 hanno ritirato la sua maglia numero 19. In totale, Nelson ha giocato nella National Basketball Association per 14 anni. 

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