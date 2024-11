È la vincitrice di Io canto generation 2024 ma è già famosa: ecco cosa ha già fatto

E’ la vincitrice di Io canto generation 2024 e con la sua voce ha conquistato tutti, ma era già famosa: ecco cosa aveva già fatto.

Dopo aver emozionato il pubblico e la giuria con la sua voce straordinaria, Namite Selvaggi ha vinto Io canto generation 2024 portando a casa un percorso formativo alla New York Film Academy di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway e la possibilità di registrare una cover grazie a Radio 101.

Namite ha emozionato tutti non solo durante la finalissima, ma anche nelle puntate precedenti durante le quali ha incantato con la sua voce mozzafiato, ma chi è davvero la giovane vincitrice del talent show di canale 5 condotto da Gerry Scotti?

Tutto su Namite Selvaggia, la vincitrice di Io canto generation 2024

Namite Selvaggia ha 14 anni ed è originaria di Dar es Salaam, in Tanzania ed è nata da padre italiano e madre africana. Capelli ricci, occhi scuri e un sorriso meraviglioso, Namite ha sbaragliato la concorrenze con la sua bellissima voce facendo piangere più volte la mamma, sempre pronta a sostenerla. In Tanzania, dove è nata, ha vissuto solo un anno per poi trasferirsi in Italia con i genitori. Attualmente, infatti, vive a Terracina e, nel programma ha detto:

“Namite, nella lingua della tribù di mia madre, vuol dire vittoria. Penso che anche in Tanzania siano tutti molto contenti. Mi ci è voluto un po’ prima di realizzare tutto quanto. Grazie a questa avventura mi sono portata dietro un bagaglio che sono riuscita ad arricchire in questo viaggio”.

Il padre è un agronomo che lavora nelle Ong mentre la mamma Vanessa Mbamba, è una pittrice con la passione per il canto. “I miei genitori si sono conosciuti a Zanzibar, in Tanzania, nel 2003 e si sono innamorati – ha raccontato la ragazza -. Hanno vissuto diversi anni lì e un anno dopo la mia nascita, avvenuta nel 2010 a Dar es Salaam, ci siamo trasferiti a Terracina”.

Partecipando a Io canto generation 2024, Namite ha sfoggiato il suo innato talento vocale con cui, prima ancora di partecipare al programma Mediaset condotto da Gerry Scotti, ha vinto il MTM Awards 2020, premio internazionale per la categoria musica er intrattenimento che viene assegnato a chi si distingue per la diffusione della cultura e delle tradizioni etniche.