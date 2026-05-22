Durigon: “Vannacci? No a campi larghi seguendo i sondaggi”

(Adnkronos) – Possibili alleanze con Roberto Vannacci alle prossime elezioni? “Io penso che il centrodestra è rodato da anni, non si fanno campi larghi soltanto perché può essere indicato favorevole o no in un determinato momento dai vari sondaggi. Credo che noi continueremo il nostro percorso, lo continueremo molto bene, sono convinto che vinceremo anche le prossime elezioni, faremo altri cinque anni di buon governo”. Così il sottosegretario al Lavoro ed esponente della Lega, Claudio Durigon, risponde ad Adnkronos/Labitalia, a margine del Festival del Lavoro, sulle dichiarazioni del capogruppo leghista in Senato Massimiliano Romeo su possibili alleanze con l’ex generale.

“Se Vannacci so dove sta, dov’è collocato, Calenda non so cos’è” le parole, quindi, sull’ipotesi di un’alleanza di Calenda con il centrodestra.

“Sul salario giusto stiamo sulla direzione giusta, lo dice anche la parola, nel senso di dire no al salario minimo perché avrebbe riabbassato la contrattazione. Sono convinto che dobbiamo rilanciare una buona contrattazione collettiva, per porre le basi su un salario che sia costante, continuativo. È inammissibile, inaccettabile, impensabile che si possa prorogare un rinnovo del contratto per tre-quattro anni senza che il lavoratore possa avere il giusto compenso al lavoro che svolge. Quindi dobbiamo potenziare questa fase. Abbiamo proposto un emendamento Lega, l’avevo anche proposto già nel ddl lavoro, abbiamo detto di farlo in Parlamento perché è il luogo deputato e secondo me la più grande risposta al salario minimo è quello di un incremento costante, cioè a scadenza del contratto. Non significa retroattivo, ma significa continuativo”, le parole sul tema a margine del Festival del Lavoro.

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