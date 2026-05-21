Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Due sorelle investite da pirata a Milano: una morta e l’altra grave

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Ha travolto due donne di 75 e 70 anni, sorelle tra loro, per poi scappare. È successo ieri sera, intorno alle 21.30, a Milano in via Carnia, vicino a piazza Udine. La sorella maggiore è morta, mentre l’altra è ferita in modo grave. L’automobilista fuggito, un 39enne italiano, è poi andato a costituirsi al comando dei vigili di via Ornato. Risultato positivo sia ad alcol che a droga test, è stato arrestato.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Asl Roma 6, istituita la procedura operativa aziendale per la gestione delle visite ai pazienti Covid

26 Febbraio 2021

Catturato in Spagna Nicola Rullo, braccio destro del boss Contini

31 Dicembre 2023

Fiumicino, Covid: importante calo nel numero totale delle persone che hanno contratto il coronavirus

1 Marzo 2021

Nel 2025 record di rimborsi fiscali a famiglie e imprese

2 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno