“Due maree” è il nuovo singolo di P.d.C. (Poetica Da Combattimento)

Dal 24 novembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Due maree”, il nuovo singolo di P.d.C. (Poetica Da Combattimento).

“Due maree” è un brano che parla della sensazione di sentirsi goffi e confusi, ma anche incazzati con la nostra società che di per sé è poco lucida ed è basata esclusivamente su dinamiche di potere. Educati perfettamente alla divisione, ormai alieni dall’idea di collettività, ci chiediamo che cosa sia rimasto in termini di bellezza e poesia; forse neanche più l’attitudine di guardare il mare.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Due maree è un flusso di coscienze contrastanti, è una dichiarazione di intenti. Non abbiamo tempo, troppo spesso, per osservare la nostra società. Dobbiamo riacquistare lucidità e guardare le cose semplicemente per quello che sono. Questo pezzo è una sveglia collettiva. È un perdersi nel caos quotidiano per poi affacciarsi sul mare.”

Il videoclip di “Due maree”, diretto da Pino Carbone, è stato girato presso L’Oasi di Silvia Scarpa. La società vista come un fondale marino, dove ognuno compie le proprie traiettorie e il risultato è un concerto di movimenti, di colori, di intenzioni. L’idea è di attraversare questo caos concreto e magico al tempo stesso, avendo un’idea che ci anima, uno sguardo che riesce ad andare oltre.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/4dIPPtg_fLU

Biografia

P.d.C. (Poetica Da Combattimento) nasce come duo nella primavera del 2019, composto da Alfonso D’Auria e Antonio Maiuri. L’incontro con Ruben Iardino nel 2022 crea le condizioni perfette per iniziare il percorso che poi porterà a “LIFE”, primo lavoro in studio. Il percorso di ricerca si sviluppa intorno al legame tra musica rock e spoken word, sonorità noise e poesia, con l’obiettivo di liberare la parola da qualunque tentazione retorica, per una necessaria emotività.

Dopo il primo singolo estratto“Basta così poco”, e “Il mondo non è feat. ‘O Zulù”, il 21 novembre 2023 è in arrivo il terzo estratto del debut album “LIFE”, dal quale è estratto il terzo singolo “Due maree” (prodotto da Filippo Buono al Monolith Recording Studio in collaborazione artistica con Ruben Iardino), pubblicato e distribuito da Overdub Recordings via Ingrooves/Universal Music Group, che sarà disponibile in rotazione radiofonica dal 24 novembre 2023.

Facebook | Instagram