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Dramma a Barletta, precipita per 10 metri durante lavori di manutenzione: muore operaio di 34 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un operaio di 34 anni, Vincenzo Dibenedetto, di Barletta, è morto ieri sera all’ospedale ‘Bonomo’ di Andria, per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto mentre era impegnato in lavori di manutenzione in un’azienda del settore oleario della sua città.  

L’uomo si trovava in un cestello quando è precipitato da un’altezza di circa 10 metri. Dopo essere stato portato all’ospedale ‘Dimiccoli’ di Barletta, è stato trasferito in quello di Andria dove i medici hanno tentato di salvargli la vita con un intervento chirurgico ma purtroppo non ce l’ha fatta.  

Il decesso è avvenuto nel reparto di rianimazione intorno alle 23.10. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal della Asl Bt.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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