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Drake e McGregor, scommesse milionarie per finale Mondiali: “Vincerà Argentina”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Drake e Conor McGregor puntano sull’Argentina… a suon di milioni. Oggi, domenica 19 luglio, l’Albiceleste sfida la Spagna nella finale dei Mondiali 2026, in una partita su cui anche alcuni tifosi vip stanno scommettendo, letteralmente. Il rapper canadese e il lottatore di Mma infatti hanno puntato molti soldi sulla vittoria dell’Argentina, condividendo le possibili vincite, milionarie, sui social. 

Drake, famoso per le sue ricche puntate ma decisamente meno per le vincite, ha puntato infatti un milione e 500 mila dollari sul trionfo dell’Argentina nella finale di scena a New York, quotata 3.45 su Stake, e che potrebbe valergli una vincita monstre di 5 milioni e 175mila dollari. Il tutto è stato postato sul suo profilo Instagram. 

Stesso pronostico per Conor McGregor. Il lottatore irlandese, reduce dal disastroso ritorno in Mma con un infortunio dopo pochi secondi di match, ha condiviso la sua puntata in una storia Instagram: “L’Argentina batterà la Spagna 3-2 nei 90 minuti”, ha profetizzato McGregor, che ha quindi puntato 100mila euro sul risultato esatto dell’Albiceleste. Tutto per un post, diventato virale su X, di un utente che cinque anni fa aveva predetto che la finale dei Mondiali 2026 sarebbe stata proprio tra Argentina e Spagna, con Messi che avrebbe vinto 3-2. 

 

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