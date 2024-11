Dove vive la conduttrice e giornalista Francesca Fagnani, appartamento con vista da sogno su Roma

Dove vive la giornalista e conduttrice del programma di Rai Due Belve, Francesca Fagnani: appartamento da sogno a Roma.

Francesca Fagnani, nota giornalista e conduttrice televisiva italiana, ha costruito una carriera di successo grazie alla sua capacità di intervistare con domande incisive personaggi noti dello spettacolo e non solo.

Il suo nome è diventato sinonimo di professionalità e acume giornalistico, soprattutto per il suo ruolo nel programma Belve. La sua presenza come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus, ha ulteriormente consolidato la sua popolarità.

Francesca Fagnani, appartamento da sogno a Roma

Nonostante la riservatezza che caratterizza la vita privata della Fagnani, alcune immagini del suo appartamento romano sono state condivise sui social media. Situato nella storica zona del “ghetto” di Roma, l’abitazione offre una vista mozzafiato sulla sinagoga dalla terrazza panoramica. L’interno è elegantemente arredato e si distingue per i dettagli floreali che riflettono una delle passioni della giornalista: i fiori.

Nata a Roma nel 1976, Francesca Fagnani si è laureata in Lettere presso l’Università “La Sapienza” ed ha iniziato a collaborare con la Rai dal 2001. Dopo un’esperienza negli Stati Uniti presso la sede Rai di New York, è tornata in Italia dove ha esordito come giornalista televisiva accanto a figure come Giovanni Minoli e Michele Santoro. La sua carriera l’ha vista poi impegnarsi in trasmissioni che affrontano tematiche delicate legate alla criminalità organizzata e alla malavita romana.

L’appartamento della Fagnani si sviluppa su più livelli collegati da una scala interna che porta ai piani superiori. Durante gli anni della pandemia sono stati condivisi molti scatti dell’interno dell’abitazione che mostrano un gusto raffinato per l’arredo e un amore particolare per i fiori sia sul terrazzo panoramico sia all’interno dell’appartamento. Questa passione dona all’ambiente un aspetto allegro e colorato.

Sul fronte personale, Francesca Fagnani dal 2013 è legata sentimentalmente al noto giornalista Enrico Mentana. Nonostante non abbiano figli, la coppia vive insieme ai loro due cavalier king Charles spaniel, Nina e Bice, che compaiono frequentemente nelle foto pubblicate sui social dalla giornalista. La loro relazione dimostra come il lavoro comune nel campo del giornalismo possa anche avvicinare le vite personali creando legami profondi.