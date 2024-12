Dove vive Arisa, la casa da sogno della cantante: piena di opere d’arte

I fans si chiedono dove viva adesso Arisa: la casa da sogno della cantante si trova a Milano e strizza l’occhio all’arte

Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, è una delle voci più amate e riconoscibili del panorama musicale italiano. La sua carriera ha preso il via con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2009, evento che ha segnato l’inizio di un percorso artistico ricco e variegato.

Oltre alla musica, Arisa si è distinta anche nel mondo della televisione, diventando un volto noto grazie alla partecipazione a programmi come X-Factor e Amici, nonché vincendo l’edizione di Ballando con le stelle in coppia con il danzatore Vito Coppola. Ma dove trova rifugio e ispirazione una delle cantanti più seguite d’Italia? Arisa ha scelto Milano come sua città del cuore, acquistando un appartamento che rispecchia in pieno il suo stile personale e la sua passione per l’arte.

Arisa, com è la sua casa milanese

L’appartamento milanese di Arisa si trova presumibilmente in zona Porta Venezia, sebbene non ci siano conferme ufficiali a riguardo. Si tratta di uno spazio intimo ma estremamente accogliente: circa 60 metri quadrati situati ad un piano alto che garantiscono luminosità e una vista privilegiata sulla città meneghina.

Entrando nell’abitazione della cantante genovese ci si imbatte immediatamente in un ambiente ricco di personalità. I pavimenti in marmo chiaro fanno da sfondo a pezzi d’arredamento selezionati con cura che risalgono agli anni ’50, creando un contrasto affascinante tra modernità e nostalgia. Il salotto è dominato da un pianoforte nero lucido – elemento imprescindibile per una musicista – attorniato da specchi strategici che riflettono opere d’arte e fotografie personali.

La passione di Arisa per le arti visive traspare chiaramente dalla scelta degli oggetti decorativi: numerose opere adornano le pareti dell’appartamento aggiungendo colore ed energia agli spazi. Anche il bagno non fa eccezione; qui troviamo foto ed elementi decorativi che raccontano gli interessi multiformi dell’artista.

Il cuore pulsante della casa potrebbe essere considerata la camera da letto: uno spazio tutto bianco arricchito da una cabina armadio dove sono custoditi gelosamente scarpe e abiti indossati durante le esibizioni più importanti. La cucina rivela invece uno stile retrò molto anni Settanta grazie alle poltroncine rosse ed al tavolo in vetro – dettagli che sottolineano ulteriormente il gusto deciso ed originale della cantante.

Arisa ama condividere sui social momenti trascorsi nella sua dimora milanese: dalle foto sul divano trapuntato in pelle alle immagini specchiate che catturano istantanee domestiche piene di charme. Queste pubblicazioni offrono ai fan uno sguardo intimo sulla vita quotidiana dell’artista fuori dai riflettori ma sempre sotto i segni dell’eleganza e del buon gusto.

La casa milanese rappresenta quindi non solo un luogo fisico dove vivere ma anche uno spazio creativo dove arte, musica ed eleganza si fondono perfettamente insieme definendo lo stile unico ed irripetibile di Arisa.