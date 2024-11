Dove vive Al Bano Carrisi, la magnifica tenuta del cantante in Puglia

Dove vivono il cantante Al Bano e la compagna Loredana Lecciso: tenuta da sogno nel cuore della Puglia, da non credere.

Al Bano, icona della musica italiana, ha scelto come dimora una tenuta che porta il suo nome e cognome, situata a Cellino San Marco, piccolo comune in provincia di Brindisi.

Questo luogo non è solo la casa dove vive con la sua famiglia allargata ma rappresenta un vero e proprio complesso multifunzionale immerso nel verde.

Dove vive Al Bano Carrisi, tenuta da sogno

Le origini delle Tenute Carrisi si intrecciano con la storia personale di Al Bano. La proprietà sorge attorno alla Masseria Cutri Petrizzi, appartenuta al bisnonno del cantante. Negli anni, Al Bano ha trasformato questi luoghi in un vero paradiso terrestre: boschi, vigneti e strutture ricettive come un hotel e un ristorante ne fanno parte integrante. La tenuta ospita anche una spa, una piscina e persino una chiesa e un campo da calcio.

La residenza principale delle Tenute Carrisi è il cuore pulsante della vita familiare dell’artista. Qui vivono Al Bano insieme ai figli avuti da Loredana Lecciso – Jasmine e Al Bano Junior – oltre ai quattro figli nati dal matrimonio con Romina Power. La villa si distingue per i suoi ampi spazi interni, l’arredamento classico ed elegante ed è circondata da ettari di verde rigoglioso.

L’impegno di Al Bano nella realizzazione della sua tenuta è stato totale. Partito praticamente da zero negli anni ’70, ha investito risorse significative per rendere abitabile e funzionale questo angolo di Puglia. Il cantante ricorda con orgoglio gli inizi difficili quando ancora mancavano servizi essenziali come l’acqua corrente o l’elettricità. Il suo lavoro non è passato inosservato nemmeno agli occhi dell’illustre critico d’arte Vittorio Sgarbi che ha elogiato la visione architettonica di Al Bano.

Recentemente Al Bano insieme alla figlia Romina Carrisi sono stati ospiti del programma televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista sono emerse riflessioni sulla complessità dei rapporti familiari post-separazione tra lui e Romina Power. Nonostante le speranze dei fan di rivedere insieme la storica coppia artistica italiana, Romina Carrisi ha chiarito definitivamente che i genitori non torneranno più insieme poiché entrambi hanno ormai intrapreso percorsi sentimentali diversi.