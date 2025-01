Dopo Amadeus, un altro pesante addio: la disfatta dello spettacolo italiano è sempre più vicina

Il mondo della tv comincia a risentirne: dopo Amadeus, un altro grande protagonista dice addio, per sempre.

Tutti se ne vanno. Tra i più sentiti addii figura l’ex conduttore di Affari Tuoi, ora sul canale NOVE, aperto a nuove esperienze. Altro team e altrettanti colleghi sebbene non dimentichi gli amici di una vita con cui ha vissuto intense emozioni – soprattutto Fiorello negli ultimi cinque anni del Festival di Sanremo.

Ebbene, ora anche qualcun altro vorrebbe seguire Amadeus e, in questi giorni, i siti di gossip pullulano a riguardo. Alcuni lanciano pronostici o, ancora, ipotesi, nel caos più totale. Quel che si conferma è l’assoluta sconfitta del settore, specialmente lo show business.

Ora, cosa succederà? Attualmente non è possibile dare certezza fino a quando non vi saranno nuove comunicazioni ufficiali. Intanto si vogliano raccontare gli antecedenti della vicenda, costituenti il preludio di un vero e proprio disastro. Ormai l’irreparabile, potendo guardare avanti con un po’ di speranza.

L’effetto ‘Amadeus’ colpisce tutti: il prossimo è lui

Un litigio, forse, infine l’addio. Salutarsi in questo modo è molto doloroso eppure, si sa, tutto finisce, prima o poi. Tuttavia vi sarebbero dei retroscena che avrebbero ‘forzato’ la situazione incidendo negativamente. Il pubblico assiste a questo terribile confronto, perplesso. È accaduto improvvisamente.

Nessun altro intende passare al canale NOVE, almeno per il momento, ma tutti lasciano Lucio Presta, storico produttore e manager tv. Precedentemente, la rottura con Amadeus attirò l’attenzione della stampa divenendo uno scoop – il marito di Paola Perego ne illustrò i motivi, secondo la sua versione dei fatti.

Si addusse a una violazione degli accordi contrattuali. Ebbene, oggi anche Paolo Bonolis abbandona Presta confermando il divorzio con il seguente annuncio social: “dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre (agenzia gestita dall’imprenditore ndr)”.

Aggiungendo: “ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano“. Questa decisione non è stata ben accolta dalla controparte che risponde provocatoriamente: “anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze“.

Qualcuno avrebbe letto un chiaro, seppur sottile, riferimento all’ex moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli. Com’è ormai noto, quest’ultima è a capo della società di casting SDL TV a cui i programmi condotti dall’ex marito fanno riferimento. Dunque, sulla base di vecchi rancori, parrebbero essersi aggiunti ulteriori malumori.

A questo proposito, Il Corriere della Sera così ipotizza il presunto motivo del distacco: “Bruganelli temeva che il suo potere d’azione potesse venire meno, da qui il lavoro su Paolo per spingerlo fuori dall’orbita di Lucio Presta” affinché si assicurasse, ancora, il comando inerente la gestione dei suoi futuri contratti.

Un’altra grave perdita per la nota agenzia di spettacolo nonché per lo stesso manager, probabilmente anche a livello personale. Che lo showbiz italiano stia crollando, pezzo dopo pezzo? Sicuramente, come qualche utente ha sottolineato “Bonolis, come Amadeus, un grande professionista che non deve dimostrare niente“.