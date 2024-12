Domenica In, sarà l’ultima edizione con Mara Venier? La Rai ha scelto il successore: “Arriva da Mediaset”

Domenica In, sarà l’ultima edizione con Mara Venier? La Rai avrebbe già scelto il successore: “Arriva da Mediaset”

La televisione italiana si trova di fronte a un potenziale momento di svolta che potrebbe segnare la fine di un’era e l’inizio di una nuova fase per uno dei suoi programmi più iconici, Domenica In. Con la chiusura della stagione televisiva 2024, Mara Venier ha concluso un altro ciclo alla guida del programma che l’ha vista protagonista indiscussa per anni. La puntata finale andata in onda ieri ha rappresentato non solo il termine della stagione ma anche il possibile addio della Venier alla conduzione dello show.

Durante quest’ultimo anno, Mara Venier non si è limitata a Domenica In; infatti, è stata impegnata anche nel nuovo esperimento della Rai, Le stagioni dell’amore, trasmesso al sabato pomeriggio. Nonostante le problematiche di salute legate agli occhi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi e la sua partecipazione al film “Diamanti” di Fernando Ozpetek – un ritorno alla recitazione dopo anni – la domanda sul futuro televisivo della conduttrice rimane aperta.

Domenica In…chi succederà a Mara?

La questione principale ora è se questa edizione 2024/25 segnerà effettivamente l’addio definitivo di Mara Venier a Domenica In. Sebbene negli anni passati abbia più volte accennato all’intenzione di lasciare lo show, ogni volta i vertici Rai sono riusciti a convincerla a rimanere grazie alla popolarità e all’affetto che il pubblico continua a dimostrarle.

Tuttavia, con l’edizione appena conclusa descritta come il suo possibile “canto del cigno”, emergono speculazioni su chi potrebbe essere il degno successore alla conduzione del programma. Tra le ipotesi più intriganti circola il nome di Paolo Bonolis. L’eventuale mancato rinnovo del suo contratto con Mediaset potrebbe aprire scenari inaspettati e la Rai sembra pronta a fare tutto il necessario per accoglierlo nella sua squadra, magari proprio al timone di Domenica In.

Gli ascolti dell’ultima puntata confermano ancora una volta il forte legame tra Mara Venier e il suo pubblico: 2.560.000 spettatori con picchi del 22.31% nella prima parte dello show dimostrano come Domenica In resti uno degli appuntamenti fissi per gli italiani davanti alla TV nel weekend. Nonostante le critiche rivolte ad alcune parti dello show – come quelle indirizzate all’oroscopo presentato da Paolo Fox – Mara Venier ha saputo mantenere alto l’interesse attorno al programma fino agli ultimi saluti finali dell’anno.

In attesa delle nuove puntate previste fino a giugno 2025 resta da vedere quale sarà la decisione definitiva riguardante il futuro sia del programma sia della stessa conduttrice. Durante una recente apparizione televisiva ospite da Bruno Vespa, Mara Venier ha lasciato intendere che nulla è ancora deciso definitivamente riguardo al suo addio allo show domenicale.