Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier

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Domenica In torna oggi, domenica 19 aprile, con nuovo appuntamento, alle 14.00 su Rai1, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Un nuovo appuntamento ricco di ospiti e musica, a partire da Marco Masini protagonista di una performance piano e voce con i suoi successi più amati e la presentazione del nuovo singolo ‘Di Più’ estratto dal suo ultimo album ‘Perfetto imperfetto’.

Elisa Isoardi si racconterà a Mara Venier, soffermandosi sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata, parlando del profondo legame con la madre Irma e del rapporto speciale con il fratello Domenico.

Marina Peroni, moglie del cantante Sandro Giacobbe, scomparso a dicembre scorso all’ età di 76 anni, ricorderà la loro storia d’ amore durata oltre 15 anni.

E poi ancora musica con Dolcenera in studio con il singolo ‘My Love’, e con Michele Bravi che interpreterà ‘Genitore 3’ tra i brani contenuti nel disco appena pubblicato ‘Commedia musicale’.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno affronteranno insieme a Salvo Sottile ed altri ospiti, la drammatica vicenda di Massa e la morte di Giacomo Bongiorni, deceduto dopo la violenta aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi. Con Pino Strabioli proseguirà il percorso celebrativo dedicato ai ’50 anni di Domenica In’ che questa settimana ripercorre l’edizione del 1985/1986 condotta da Mino Damato.

Enzo Miccio racconterà la storia d’amore tra Gianni Agnelli e Marella Caracciolo, mentre Teo Mammucari condurrà il gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’.

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