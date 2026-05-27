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Djokovic-Royer: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, il tennista serbo sfida il francese Valentin Royer – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Parigi. Djokovic, reduce dall’eliminazione al primo turno degli Internazionali, ha battuto un altro francese, Mpetshi Perricard, all’esordio, mentre Royer ha superato Dellien. 

 

La sfida tra Djokovic e Royer è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 15 circa. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello del Roland Garros che sarà quindi il primo precedente tra loro. 

 

Djokovic-Royer, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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