Disastro Laurentina tra buche, divieti di velocità, frane e discariche a cielo aperto

Strade dissestate, divieti di velocità, frane e discariche a cielo aperto. E’ lo scenario che i pendolari della Capitale devono affrontare ogni giorno in via Laurentina, la strada provinciale della Città metropolitana di Roma che congiunge la Capitale con il litorale romano. Come pubblicato su Il Tempo, si tratta di un incubo ricorrente per tanti automobilisti che in questi giorni di fine agosto sono alle prese con non pochi problemi di viabilità e degrado. Nonostante alcuni recenti lavori sul manto stradale, tante sono le voragini e i divieti di velocità, che toccano addirittura i 30 km/h, a causa del manto disastrato lungo tutto il percorso. Una situazione che sta indignando molti residenti del IX Municipio di Roma Capitale che ogni giorno percorrono l’arteria e puntualmente si trova a dover fare i conti con buche molto pericolose, in particolar modo nel tratto tra La Torretta e La Selvotta, dove è possibile incappare in enormi buche che mettono a dura prova la resistenza di moto e auto. A tutto questo, poi, si aggiungono una serie infinita di discariche a cielo aperto che di certo non sono un bel vedere. Un fenomeno non nuovo nella Capitale, che sta mandando su tutte le furie tanti cittadini. «I rifiuti sono sparsi in ogni punto della carreggiata, una situazione vergognosa che deve essere affrontata il prima possibile – commentano alcuni residenti di Colle dei Pini – in strada si trova proprio di tutto: materassi, ingombranti, frigoriferi, tv, divani, armadi e sacchi pieni di immondizia che con le temperature di questo periodo estivo, sotto al sole, generano odori insopportabili». A tutte queste criticità, che si ripercuotono anche nel tratto di Ardea e Pomezia, inoltre, ora si aggiunge anche una frana a ridosso della carreggiata tra Colle dei Pini e Monte Migliore, nel IX Municipio di Roma Capitale, dove troppo spesso cadono enormi massi su strada. «E’ aumentata anche la prostituzione su strada – concludono alcuni residenti di Santa Procula – un fenomeno non nuovo in zona, ma in forte crescita nel tratto della Laurentina che va da Santa Procula fino a Valleranello».

