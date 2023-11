Diretta Atp Finals 2023, Sinner contro Tsitsipas oggi: 5-4

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo contro Stefano Tsitsipas per il match che oggi 12 novembre 2023 apre le Atp Finals a Torino. L'azzurro, numero 4 del seeding, debutta contro il greco, numero 6 del tabellone, nella sfida che apre il Gruppo Verde del torneo. In serata, il secondo incontro del girone tra il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune. Sinner e Tsitsipas si affrontano per l'ottava volta in carriera. Il greco, vincitore di 10 titoli in carriera, conduce per 5-2 nei faccia a faccia con l'azzurro, che si è aggiudicato l'ultimo match disputato a Rotterdam.



Sinner-Tsitsipas 5-4 – Tsitsipas ha il merito di rimanere agganciato al match con un game convincente, 5-4.

Sinner-Tsitsipas 5-3 – Sul servizio di Sinner non si gioca. L'altoatesino ha raramente bisogno di ricorrere alla seconda palla, lo scambio inizia sempre in discesa e Tsitsipas non ha chance.

Sinner-Tsitsipas 4-3 – L'azzurro dà l'impressione di poter dettare il ritmo anche sul servizio dell'avversario. Sinner però perde la misura su un paio di rovesci, Tsitsipas rimane in scia.

Sinner-Tsitsipas 4-2 – Sotto 15-30, Sinner evita ogni rischio: 2 ace e una prima vincente, il 4-2 va in archivio.

Sinner-Tsitsipas 3-2 – L'equilibrio salta nel quinto game. Sinner scappa avanti 0-30 e si procura la prima palla break: Tsisipas non trova più la prima palla con continuità e subisce il ritmo del rivale, il rovescio va fuori giri e Sinner mette la freccia.

Sinner-Tsitsipas 2-2 – Sinner serve sempre la prima palla, 2-2 e solo un punto concesso dall'azzurro all'avversario sul proprio servizio.

Sinner-Tsitsipas 1-2 – Il servizio comanda senza problemi, Tsitsipas avanti.

Sinner-Tsitsipas 1-1 – Sinner gestisce in scioltezza il primo game al servizio: bastano 4 punti uno dopo l'altro.

Sinner-Tsitsipas 0-1 – Il greco parte con aggressività, spinge con il servizio e chiude il primo game a zero, senza concedere nulla all'azzurro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)