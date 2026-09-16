“Dimenticheremo presto Diana”, la frase choc di Carlo dopo la morte di Lady D

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“Stia certo, ce ne dimenticheremo presto”. Sarebbe la frase pronunciata da Re Carlo III dopo la morte di Lady Diana in una conversazione con il fratello della principessa, il Conte Charles Spencer, che ha raccolto le sue memorie in un libro, Swan Song: Diana, My Sister. Il testo da domani sarà pubblicato a puntate in esclusiva sul Daily Mail. Nel libro, secondo le anticipazioni, vengono documentati anche gli scontri relativi all’organizzazione del funerale di Lady D, morta il 31 agosto 1997 in un incidente a Parigi. In particolare, il Conte Spencer cercò di opporsi alla decisione di far partecipare i principi William e Harry, all’epoca 15 e 12 anni, al corteo funebre.

Il Conte afferma di aver insistito, parlando con l’allora Principe Carlo, sostenendo che Diana non avrebbe voluto esporre i figli ad una simile esperienza. Carlo avrebbe messo in dubbio la correttezza della famiglia Spencer e sarebbe arrivato ad affermare che Diana sarebbe stata presto dimenticata. Secondo il Conte Spencer, lo sfogo dell’attuale era all’epoca l’espressione del “suo disprezzo represso per Diana e il suo orrore di fronte al fatto che il mondo fosse rimasto così profondamente colpito dalla morte di lei”. Secondo il Daily Mail, il libro contiene ulteriori elementi inediti sul matrimonio tra Diana e Re Carlo e sulle turbolente vicende seguite alla tragica morte della principessa.



Nel suo libro Spencer afferma che, quando uno dei più stretti collaboratori della regina Elisabetta gli comunicò – nei giorni precedenti il funerale – che William e Harry avrebbero partecipato al corteo, la sua risposta fu perentoria: “Non accadrà”. Poco dopo, ecco la telefonata di Carlo, furibondo per la presa di posizione dell’ex cognato: “Il principe Carlo continuò a sfogare la sua rabbia, senza che io lo interrompessi. Poi si fermò. Pensai che quella pausa indicasse il tentativo di ricomporsi, ma poi sfogò al telefono quello che ho sempre interpretato come il disprezzo a lungo represso per Diana e l’orrore per il fatto che il mondo fosse rimasto così sconvolto dalla sua morte. ‘Stai pur certo’, sibilò, “che ce la dimenticheremo presto”.

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