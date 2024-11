Diletta Leotta prima e dopo, com’è cambiata dai tempi del debutto in tv

Com’è cambiata negli anni la giornalista sportiva e conduttrice di Dazn e de La Talpa, Diletta Leotta: gli scatti.

Diletta Leotta, nota conduttrice sportiva di DAZN, è diventata uno dei volti più amati della televisione italiana. La sua carriera ha preso una svolta significativa quando ha deciso di abbandonare il campo legislativo, nonostante la laurea in giurisprudenza ottenuta nel 2015 presso l’Università LUISS di Roma.

La scelta di dedicarsi al mondo dello spettacolo si è rivelata vincente: partecipazioni a concorsi di bellezza fin da giovanissima e il debutto televisivo nel 2010 su Antenna Sicilia hanno segnato l’inizio del suo percorso nel mondo dell’intrattenimento.

Diletta Leotta, com’è cambiata negli anni

Negli anni, Diletta Leotta ha subito una notevole trasformazione estetica, diventando un’icona di bellezza. Confrontando le foto del passato con quelle attuali, si nota come il suo aspetto sia cambiato radicalmente. Nel 2021, durante un’intervista a Verissimo, ha apertamente ammesso di aver ricorso alla chirurgia estetica senza pentirsene. Questa dichiarazione rappresenta una rottura con il passato quando negava qualsiasi “aiuto esterno”. Nonostante non abbia specificato i dettagli degli interventi effettuati, la sua apertura su questo tema dimostra come la percezione della chirurgia estetica stia cambiando nella società.

Leotta non è stata immune dalle critiche riguardanti il suo aspetto fisico considerato da alcuni poco naturale. Tuttavia, ha scelto di affrontare le polemiche con forza e determinazione. Anche suo fratello Mirko Manola, chirurgo plastico di professione, è intervenuto sulla questione sottolineando che Diletta aveva fatto visita al suo ambulatorio solo una volta nella vita. Questo supporto familiare sembra aver giocato un ruolo importante nella gestione delle critiche e nella decisione della conduttrice di parlare apertamente dei suoi ritocchi estetici.

Il percorso professionale e personale di Diletta Leotta è stato costellato da importanti tappe: dalla partecipazione a Miss Muretto nel 2006 alla conduzione delle partite più attese della Serie A su DAZN. Il confronto tra le immagini dei suoi esordi e quelle attuali mostra l’evoluzione non solo fisica ma anche professionale dell’icona televisiva che oggi incanta gli spettatori ogni settimana con la sua presenza sul piccolo schermo.