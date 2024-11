Diletta Leotta, dove vive la conduttrice: appartamento da sogno da 12mila euro al mq

Dove vive la conduttrice de La Talpa e giornalista sportiva di Dazn, Diletta Leotta: appartamento da sogno nel cuore di Milano.

Diletta Leotta continua a far parlare di sé non solo per il suo ruolo di presentatrice su Canale 5 del reality La Talpa, ma anche per la sua vita privata.

La conduttrice e giornalista sportiva vive una storia d’amore con il portiere Loris Karius e i due hanno avuto una figlia, Aria. Ma dove vive Diletta Leotta?

Diletta Leotta, casa da sogno nel cuore di Milano

La scelta di stabilirsi in un lussuoso appartamento nel cuore di Milano segna un nuovo capitolo nella vita della regina del calcio italiano. La nuova dimora offre una vista mozzafiato sullo skyline di Porta Nuova, diventando così non solo un luogo abitativo ma anche uno spazio che riflette lo status e il gusto raffinato della presentatrice. Con un investimento che sfiora i 12.000 euro al metro quadro, questo attico rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti sulle ambizioni future e sullo stile di vita che Diletta intende perseguire.

L’attenzione ai dettagli emerge chiaramente dalla scelta dell’arredamento interno dell’appartamento. Il divano Bocca di Gufram è solo uno degli elementi iconici che popolano gli spazi rinnovati da Diletta Leotta. Queste scelte non sono casuali ma rispecchiano una precisa volontà di creare ambienti confortevoli ed eleganti dove potersi rilassare lontano dalle telecamere. La presenza del camino finto nel salotto aggiunge poi un tocco romantico all’insieme, confermando la ricerca costante dell’equilibrio tra bellezza estetica e comfort domestico.

Non sorprende che per una personalità energica come quella di Diletta Leotta lo sport occupi un posto importante anche nella quotidianità domestica. La presenza di aree dedicate al fitness nell’appartamento testimonia il desiderio dell’influencer e presentatrice tv di mantenere uno stile di vita sano ed attivo. Yoga, pilates o semplicemente sessioni più dinamiche trovano spazio in vari angoli della casa, dal salotto al terrazzo panoramico.

L’appartamento si affaccia su uno degli scenari urbani più suggestivi della città: il quartiere Porta Nuova con i suoi grattacieli simbolo del nuovo volto metropolitano milanese. Questa scelta non è casuale ma sottolinea ancora una volta come Diletta Leotta voglia essere parte attiva delle dinamiche contemporanee, vivendo in prima persona le trasformazioni urbane ed estetiche della Milano moderna.