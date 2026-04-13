Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Digitale, Moretti (Moretti Design): “Connettività garantisce efficienza e produttività”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Moretti Design è un’azienda nata nel 1960 e ha visto il cambiamento graduale un po’ in tutte le fasi della sua vita, compreso l’arrivo della fibra ottica, indispensabile per promuoversi ai mercati esteri ed internazionali”. Sono le parole di Stefano Moretti, amministratore delegato di Moretti Design, partecipando all’evento organizzato oggi a Roma da Open Fiber in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy del 15 aprile. Intitolato ‘Fibra ottica: il futuro del Made in Italy’, l’incontro ha promosso il confronto tra istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo associativo sul tema della connettività, il cui ruolo è sempre più centrale.  

“Senza la fibra oggi non potremmo fare innumerevoli cose – prosegue Moretti – come essere molto più efficienti nella produttività grazie proprio alla connettività tra macchine e uomo, diventa quindi un punto di svolta per quello che è il futuro delle aziende italiane”.  

Poi conclude: “La connettività che promuove Open Fiber permette di produrre in tempi più rapidi e di essere maggiormente competitivi in quelle che sono le vendite internazionali anche in quei Paesi emergenti che per entrare tendono ad abbassare il prezzo, noi siamo costretti grazie alla qualità e alla passione che gli italiani sono soliti mettere nel lavoro, a competere in questo mercato globale”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sinner-Alcaraz, Max Giusti: “Ecco le 10 regole per godersi il Big Match in tv”

12 Aprile 2026
Marino

Roma, arrestate 6 persone e denunciate altre 5 in poche ore

14 Ottobre 2018

Anzio, arrestato magrebino clandestino in fuga: tratto in arresto per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

23 Agosto 2017
Roma

Roma, mafia nei ristoranti: a Roma il maggior numero di confische

3 Ottobre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno