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Cronaca

Dibattito su politiche di prevenzione, territorio e gestione delle emergenze

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Il prossimo 6 maggio 2026, la sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna ospiterà l’iniziativa “Ricostruzione, mitigazione del rischio, sostenibilità dei territori e delle infrastrutture di trasporto”. L’incontro si propone come un tavolo di confronto tra istituzioni, amministratori e comunità tecnica per analizzare lo stato delle opere post-emergenza e le strategie di prevenzione del rischio idrogeologico e strutturale. 

L’evento si articolerà in due sessioni principali che riflettono le priorità attuali del Paese: da un lato la gestione della ricostruzione in Emilia-Romagna e dall’altro la messa in sicurezza delle reti di trasporto. I lavori saranno aperti dal Presidente della Regione Michele de Pascale e vedranno la partecipazione di figure chiave come il Commissario alla Ricostruzione Fabrizio Curcio e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. 

Il dibattito tecnico-politico vedrà inoltre il contributo di Manuela Rontini, Sottosegretaria alla Presidenza regionale, e di Irene Priolo, Assessora all’Ambiente e ai Trasporti, per delineare un quadro integrato tra programmazione territoriale e mobilità. Le conclusioni del vertice istituzionale saranno affidate al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. 

Nel pomeriggio, il focus si sposterà sugli aspetti prettamente operativi con l’approfondimento del Libro Bianco. Il documento tecnico-scientifico, promosso da ANSFISA in collaborazione con RemTech Expo, rappresenta un contributo al dibattito nazionale sulla sicurezza del territorio. 

L’obiettivo del documento è fornire linee guida e standard per la resilienza delle infrastrutture, affrontando la prevenzione dei rischi non più come un’azione isolata, ma come un processo sistemico che coinvolge gestori e organi di controllo. Parteciperanno a questa fase tecnica Domenico Capomolla, Direttore di ANSFISA, ed Errico Stravato, Amministratore delegato di Sogesid, per discutere l’applicazione pratica di queste strategie nei cantieri e nelle reti nazionali. 

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