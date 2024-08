Diaz bronzo olimpico nel triplo alla sua ‘primà in azzurro

VERONA (ITALPRESS) - Sono stati arrestati due cittadini di nazionalità indiana accusati di aver ridotto in schiavitù 33 lavoratori. In particolare, in continuità con la recente attività svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Legnago che aveva consentito di denunciare due cittadini di nazionalità indiana, residenti a Cologna Veneta (Verona), l'autorità giudiziaria scaligera ha […]

PALERMO (ITALPRESS) - “Abbiamo già superato la soglia delle 500 mila firme per il referendum: non siamo qui per i numeri, ma per dimostrare che la gente ha voglia di partecipare. Quando ci sono le elezioni le persone non vanno a votare, adesso invece devono farlo e tocca a noi spiegare loro che stavolta serve”. […]