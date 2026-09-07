Di Battista ricoverato a Cuba, l’operazione e i tempi del possibile rientro in Italia: cosa sappiamo

(Adnkronos) – Prudenza. E’ questa la parola d’ordine sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ancora ricoverato a l’Avana a Cuba, dove venerdì scorso è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. O almeno è questo quello che chiedono gli ambienti vicini all’ex parlamentare del M5s, per evitare che possano circolare notizie false o distorte sulla salute del 48enne.

Di Battista nei giorni scorsi sarebbe dovuto tornare in Italia a bordo di una aeroambulanza, come lui stesso aveva fatto sapere tramite i propri canali social. Poi, venerdì è stato operato e la partenza è stata rimandata. Non c’è al momento un data per il rientro. Come riporta Il Corriere della Sera, che cita persone ben informate e vicine al 48enne, “potrebbe stare a Cuba altre quattro settimane, fino a 30 giorni dopo l’operazione. Sarà lunga l’attesa”.

Sempre come riferisce il quotidiano di via Solferino, alcuni parametri di Di Battista monitorati in queste ultime ore sembrano avere valori nella norma. Resta ricoverato in terapia intensiva come da pressi dopo operazioni come quella a cui è stato sottoposto l’ex pentastellato, che si trovava a Cuba per un reportage, venerdì scorso. Indiscrezioni che vengono accolte con prudente ottimismo nell’inner circle dei dibattistiani – sottolinea il Corriere, aggiungendo: “Nessuna fuga in avanti, però: invitiamo tutti alla cautela. Si tratta di una fase delicata”.

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