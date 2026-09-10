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Di Battista, l’aggiornamento: “E’ in terapia intensiva prima del rientro in Italia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Alessandro Di Battista “si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia”. Ad aggiornare sulle condizioni dell’ex deputato M5S è l’associazione ‘Schierarsi’, di cui Di Battista è fondatore e vicepresidente. 

Di Battista, colpito da un malore a Cuba a fine agosto e operato all’Avana solo sabato scorso, quando invece sarebbe dovuto tornare a Roma, secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari, sarebbe pronto al rientro: l’assicurazione sanitaria, infatti, starebbe lavorando per riportare ‘Dibba’ nella Capitale già da venerdì. 

“Alessandro non vede l’ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento. Infine, ribadiamo la necessità di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni”, aveva spiegato ieri l’associazione in un post. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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