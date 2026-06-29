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Denuncia violenza sessuale dopo il concerto di Radio Italia, arrestato 31enne a Palermo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Un uomo di 31 anni, originario del Gambia, è stato arrestato dalla Polizia per violenza sessuale. A denunciarlo una giovane donna agrigentina di 30 anni, che ha raccontato di essere stata vittima delle violenze nella zona della Cala, subito dopo il concerto di Radio Italia che si è tenuto ieri, domenica 28 giugno, al Foro Italico.  

Dopo la visita al Policlinico, sono scattate le procedure per il Codice rosso. 

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