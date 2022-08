DE PRIAMO – DE JULIIS (FdI): Cade albero all’eur, donna rimane bloccata in auto

A Roma ormai anche in assenza di eventi atmosferici gli alberi vengono giù a causa di una scarsa manutenzione e, spesso, la presenza della cocciniglia rende i pini ancora più pericolosi.

Nella tarda mattina di oggi all’Eur, in viale africa, una donna si è vista travolta da un albero caduta sulla sua auto dove è rimasta intrappolata e solo grazie l’arrivo dei vigili del fuoco le è stato possibile uscire e salire sull’ambulanza che l’ha portata via per i dovuti accertamenti.

Sperando che la donna non si sia fatta nulla non possiamo non denunciare lo stato del verde a Roma e nel Municipio Roma IX dove diventa rischioso anche camminare sul marciapiede. Per fortuna non è accaduto l’irreparabile ma ci domandiamo cosa accadrà quando arriveranno gli eventi atmosferici autunnali se non si interviene con adeguati controlli ed interventi immediati, dove necessario, partendo proprio da viale africa per proseguire in tutto l’eur , mostacciano ( anche qui ricco di pini) per continuare nel resto del Municipio.

Non si può proseguire senza programmare manutenzioni adeguate, ormai non se ne può fare a meno, diversamente episodi come questo saranno sempre più frequenti e l’irreparabile non sarà evitato , lo dichiarano in una nota Andrea De Priamo e Massimiliano De Juliis rispettivamente Presidente della Commissione trasparenza capitolina e Capogruppo di FdI al Municipio Roma IX Eur.

Mi piace: Mi piace Caricamento...