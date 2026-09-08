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De Laurentiis: “Schlein inguardabile? Solo da un punto di vista politico, non sono sessista”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Ho letto che avrei espresso un commento sessista nei confronti di Elly Schlein, definendola ‘inguardabile’ in una chiacchierata informale con un gruppo di conoscenti. Lungi da me essere considerato sessista. Il mio riferimento era inteso esclusivamente da un punto di vista politico”. Così su X l’imprenditore cinematografico e presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis all’indomani delle polemiche suscitate da alcune sue dichiarazioni sulla segretaria del Partito democratico durante un incontro, definita “inguardabile”. “Ritengo che, in questi anni, Elly Schlein avrebbe dovuto sedersi al tavolo della politica, invece di condannare reiteratamente ed esprimere continue manifestazioni di dissenso -aggiunge De Laurentiis-. Le idee e la visione politica dell’opposizione possono anche essere apprezzate da chi governa, ma se ogni qual volta si alimenta il contrasto, allora si diventa stancanti e pertanto si rischia di essere ‘inguardabili'”.  

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