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Darderi-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Luciano Darderi torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro affronta il norvegese Casper Ruud – in diretta tv e streaming – nella semifinale del Masters 1000 di Roma. Darderi arriva va a caccia di una storica finale e affronta per la prima volta in carriera il penultimo atto del torneo, dopo aver battuto Hanfmann, Paul, Zverev e Jodar. Ruud, eliminato lo scorso anno da Jannik Sinner nei quarti, invece ha superato Svajda, Lehecka, Musetti e Khachanov. 

 

La sfida tra Darderi e Ruud è in programma oggi, venerdì 15 maggio, alle ore 15.30. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello degli Internazionali che sarà quindi il loro primo incrocio. 

 

Darderi-Ruud sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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