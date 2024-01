Dai rifiuti plastici alla tela di ragno, arrivano i batteri verdi

(Adnkronos) – Un esercito di batteri verdi per salvare il mondo dall’invasione dei rifiuti plastici. È questa la ricetta degli esperti del Rensselaer Polytechnic Institute, negli Stati Uniti. Grazie a una prodigiosa opera di ingegneria genetica, gli scienziati hanno dato vita a dei batteri in grado di trasformare la plastica in seta da tela di ragno. Un materiale resistente e sostenibile che potrebbe imprimere una svolta decisiva alla lotta per la difesa dell’ambiente. Lo studio è stato recentemente pubblicato su “Microbial Cell Factories”. —sostenibilita/tendenzewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

