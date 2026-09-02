Da randagi a pattuglia anti-topi, famiglia di gatti diventa star in aeroporto cinese

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Da randagi a pattuglia anti-topi. È la strana storia di una famiglia di gatti randagi, che è stata prima salvata e poi ‘arruolata’ dall’aeroporto di Lanzhou Zhongchuan, in Cina, tanto da diventare membri attivi di un vero e proprio “ufficio anti topi”. Si tratta di tre felini di nome Sangbiao, Cuihua e la loro figlia Cuiguo, che hanno trovato una casa all’interno dell’aeroporta.

La storia, riportata dal South China Morning Post, è iniziata quando i dipendenti dell’aeroporto hanno notato due gatti randagi aggirarsi nei dintorni e, in particolare, come la loro presenza sembrasse coincidere con una riduzione degli ‘avvistamenti’ di topi. Quindi hanno deciso di ‘ingaggiare’ i felini: a inizio 2026 i tre sono stati adottati dall’aeroporto, che ha lanciato un sondaggio sui social per scegliere i loro nomi. Sangbiao è stato sterilizzato e vaccinato, proprio come la ‘compagna’ Cuihua, che sei mesi più tardi ha dato alla luce la loro figlia Cuiguo.

La loro nuova casa è stata costruita all’interno di uno dei gate d’imbarco, dove i passeggeri possono vedere i gatti attraverso uno spazio in vetro con ogni comfort e misura di sicurezza. Alcuni dipendenti si occupano di loro quotidianamente e i tre sono diventati una vera e propria attrazione per i passeggeri. Il loro turno di lavoro inizia la mattina presto. Ogni giorno un dipendente dell’aeroporto li porta e i gatti ‘pattugliano’ il territorio alla ricerca di topi. Una mansione che, stando ai report della struttura, svolgono egregiamente, tanto che l’aeroporto non ricorre più a prodotti chimici anti-topi.

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