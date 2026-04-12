Da noi… a ruota libera, oggi domenica 12 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini

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Francesca Fialdini torna oggi, domenica 12 aprile, con un nuovo appuntamento di ‘Da noi… a ruota libera’, in onda alle 17.20 su Rai1. Tra gli ospiti di oggi, Barbara Bouchet – interprete del cinema nazionale e internazionale – che, dal 9 aprile, è tornata protagonista sul grande schermo con il film ‘Finale: allegro’.

A seguire Leo Gassmann, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e ora nel sabato sera di Rai1 con ‘Canzonissima’, che ha da poco pubblicato il singolo ‘Oltre’, incluso nell’album ‘Vita Vera Paradiso’, uscito il 10 aprile.

Poi Francesco Arca e Miriam Dalmazio, tra gli interpreti della nuova serie di Rai 1, ‘La Buona Stella’, in onda dal 13 aprile in prima serata. Infine Max Laudadio, una carriera tra tv, radio e teatro, che ha recentemente pubblicato il libro “Il Cantico delle formiche dove, ispirato dai versi de ‘Il Cantico delle creature’, racconta del suo cambio vita alla ricerca della felicità autentica, trovata nelle piccole cose.

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