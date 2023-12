Da Belen e Spinalbese a Totti e Ilary, le feste con i figli delle coppie vip ‘scoppiate’

(Adnkronos) – Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Ma se le coppie sono 'scoppiate' le cose si complicano quando si tratta di decidere con chi passeranno le feste i propri figli. Come accaduto recentemente tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl, da poco atterrata in Argentina per passare il Capodanno con la sua famiglia e i due figli Santiago e Luna Marì, ha avuto proprio in questi giorni uno scontro di fuoco su Instagram con l'ex compagno per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie, terminato con una minaccia di querela da parte di Belen. Il botta e risposta tra i due ex era iniziato dopo che la conduttrice aveva deciso di passare il Natale in un resort di lusso nella provincia di Brescia insieme al nuovo compagno Elio Lorenzoni e ai due figli, scatenando la rabbia dell'ex hairstylist che, con una serie di post 'sfogo', lamentava la mancanza di sua figlia durante tutte le festività natalizie. Post che hanno mandato su tutte le furie la conduttrice argentina che, con una serie di storie al vetriolo su Instagram, ha iniziato ad attaccare Spinalbese accusandolo di fare vittimismo: ''L’amore serve sempre, non solo alla Vigilia. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo. E invito a non nominarmi mai più pubblicamente ma in forma privata'', ha scritto Belen. La risposta piccata di Spinalbanese non si è fatta attendere: ''Posso anche essere un 'pezzente' e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia figlia per 24h al giorno per il resto della mia vita…. io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio'', ha replicato in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instragram. ''Ci vediamo in tribunale'', con gli hashtag 'Basta fumo' e 'Vai a lavorare', la risposta secca e decisa della modella argentina che ha chiuso per ora così la lite social tra lei e l'ex compagno. Il 2023 è stato un anno difficile anche per altre coppie vip come Tiziano Ferro e il manager di marketing Victor Allen, che si sono separati dopo sette anni d'amore, quattro di matrimonio e due figli. Per il cantautore di Latina, costretto a restare negli Usa per questioni burocratiche legate all'affidamento dei figli, questo è il primo anno da single: ''So che vi aspettavate il karaoke ma questo è stato un anno un po' particolare. Ultimamente non riesco veramente a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica – ha detto Ferro in un video postato sul suo profilo Instagram – questo è un Natale diverso, quello della ricostruzione''. Dalle immagini che ha postato su Instagram il cantante si capisce che i due figli, Margherita e Andreas, nonostante i dissidi con l'ex marito, hanno comunque passato la notte di Natale con lui. Anche Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono detti addio nel 2023 e dai social si evince che la piccola Skyler Eva sta passando le festività natalizie a Los Angeles con la mamma, ora legata all'atleta 30enne di origini rumene Georgian Cimpeanu. Del papà di Skyler nessuna traccia. E Francesco Totti e Ilary Blasi? Sicuramente tra i due non corre buon sangue ma per i figli l'ex coppia sembra aver trovato il giusto compromesso che ha permesso ad entrambi di passare con loro le festività natalizie. Prima di Natale l'ex capitano della Roma, dopo una breve fuga a New York con Noemi Bocchi e i suoi figli, ha prenotato una vacanza con la sua nuova famiglia allargata a Montecarlo, invitando anche i figli avuti dalla Blasi con i rispettivi fidanzati. Per la vigilia di Natale invece Cristian, Chanel e Isabel sono tornati a Roma da mamma Ilary che sulle storie di Instagram, ha voluto immortale con un video la sorpresa fatta alla piccola Isabel che, la mattina di Natale, al suo risveglio, ha trovato un regalo da fare invidia a tutte le bambine: una postazione make-up piena di trucchi e altri doni. Ma oltre alle coppie 'scoppiate' ci sono anche quelle che, nonostante le separazioni o i divorzi sono riuscite a mantenere un rapporto pacifico e di amicizia sincera per il bene dei propri figli come Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che hanno deciso di passare il Natale insieme. In un articolo pubblicato sul settimanale 'Chi' la Bruganelli ha spiegato: ''Festeggeremo insieme, prima il compleanno di Silvia, ormai diventata grande, poi arriveranno i figli di Paolo dall'America con i loro bambini e le compagne e poi gireremo. Festeggeremo insieme perché siamo una famiglia fortunata e allargata. E lo siamo perché quello che succede nel mondo e anche nella nostra Italia ci fa sentire paura. In casa percepisco solo sicurezza, sempre''. Anche Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, nonostante si siano separati già da quasi 7 anni, continuano a mantenere ottimi rapporti. I due infatti stanno trascorrendo la vacanze natalizie insieme al figlio Nathan Falco nel resort di lusso di Briatore a Malindi, in Kenia. Prima della partenza la showgirl calabrese aveva riunito tutta la famiglia per una cena pre-natalizia postando tutte le foto su Instagram. (di Alisa Toaff) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

